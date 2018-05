Aldo Revello e Antonio Voinea : Due italiani dispersi nell'Oceano Atlantico

Aldo Revello fa lo skipper di professione da oltre 15 anni e naviga abitualmente ai Caraibi. L'appello disperato della moglie : "Chiedo che le autorità continuino a impegnarsi nelle ricerche di mio marito e di Antonio. Non riesco a capire cosa sia accaduto, l'ultimo contatto lo aveva avuto alle 0:16 del Primo Maggio. Il meteo era buono, con onda di uno-due metri e vento di 15-20 nodi a traverso. Sono marinai esperti, cercateli con grande impiego di forze.. Antonio per Aldo non è solo il suo marinaio, è molto di più di un amico, per noi è come un fratello".





I due, secondo il racconto della donna fatto all'Ansa, erano partiti da Martinica il 7 aprile e dopo uno scalo intermedio il 28 aprile erano ripartiti per Gibilterra.