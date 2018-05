Bergamo/ botte, minacce e lesioni ad un compagno di classe : Arrestati due 16enni

I due aggressori infatti sono stati arrestati sulla base di un'ordinanza emessa dal Tribunale dei minori con le accuse di lesioni e minacce aggravate e in concorso.

- Veri e propri atti diai danni di uno studente durati per più di un anno per mano di due compagni di classe coetanei dello stesso. Gli episodi che avvenivano frequentemente, tutti giorni, risalgono a dicembre 2016 fino a dicembre 2017, per mesi e mesi lo studente vittima è stato picchiato, minacciato riportando lesioni per colpa dei due compagni di classe per cui oggi sono scattate le manette.