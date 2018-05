Nadia Toffa, inviata delle Iene non ci sarà come ospite ad Amici : Ecco perchè

Ma Nadia Toffa non si arrende, lei che è diventata un esempio per tutte le persone che si trovano nella stessa brutta situazione e allora sdrammatizza e in un post scrive: "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio. Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana. Peccato. Volevo vedere Maria. #thequeen #nonstonellapelle".

Nadia Toffa, l'inviata più amata dal pubblico delle Iene, invitata come ospite d'onore danella puntata del serale che andrà in onda sabato 5 maggio, purtroppo non ci sarà, non potrà essere presente. Nadia ha dovuto rinunciare all'incontro con i ragazzi partecipanti dia causa di problemi legati alla dura battaglia che sta affrontando contro il tumore.