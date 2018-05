Marzio Fagioli : studente italiano a Cambridge picchiato a sangue da baby gang

Marzio Fagioli ha deciso di denunciare quanto accaduto pubblicamente, postando le sue foto che testimoniano l'aggressione subita e aggiungendo: "Non nutro risentimenti o rancori. Anzi, mi dispiace per loro. La rabbia e la violenza gratuita che ho subito sono solo un altro esempio della nostra società distrutta e il risultato di avere avuto cattivi genitori".

- Ha deciso di postare su, le foto di come l'hanno ridotto per far capire che la violenza non porta a niente e per far si che nessuno dimentichi quanto accaduto a Mariam Moustafa, la ragazza romana di origini egiziane massacrata da una baby-gang a Nottingham e morta dopo essere stata tre settimane in coma. Lui è Marzio Fagioli, un altro giovane studente italiano aggredito e picchiato a sangue da una baby gang a Cambridge.