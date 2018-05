Cina, il video choc su un bus : Bimbo di 7 anni fa i dispetti, un uomo lo colpisce a calci in testa

Nel video si vede chiaramente il bambino tirare qualche calcio al passeggero, probabilmente per gioco, anche se l'atteggiamento del piccolo è poco educato ma la reazione dell'uomo è molto più violenta. Il conducente dell'autobus e un altro passeggero intervengono e chiamano le autorità che arrestano l'uomo, un 21enne mentre il bambino viene portato in ospedale. Le sue condizioni di salute non si conoscono al momento ma le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

