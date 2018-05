Difensore ceco Pavel Pergl trovato morto in Germania: Aveva 40 anni

Il presidente del Bellinzona, (squadra alla quale Pergl era affezionato), Paolo Righetti ai microfoni di Radio Fiume Ticino ha dichiarato: "Questo genere di notizie bisogna farsele ripetere 3-4 volte perché non ci credi, o meglio non ci si vuole credere… sono come un fulmine a ciel sereno. E' un momento di grande tristezza. Pavel in campo era l’ultimo a mollare, lo chiamavano il vichingo. Si era trovato bene a Bellinzona e si era anche un po’ innamorato della città. Lo diceva sempre. Ci siamo sentiti alla fine dello scorso campionato e aveva espresso il desiderio di poter tornare un giorno a Bellinzona a vivere. Si era attaccato ai colori granata e alla città, si era fatto voler bene da tutti per il suo temperamento e la grinta che metteva in campo".

Pavel Pergl, difensore ceco è stato trovato senza vita a, in Germania. Pergl aveva solo 40 anni e secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il giocatore si sarebbe suicidato. Pergl ha giocato in molte squadre durante la sua carriera, nel Sparta Praga, Dinamo Dresda, Hapoel Ramat Gan, Bellinzona, Vaduz, Locarno e Coira.