Pamela Mastropietro, stuprata da Innocent prima di essere uccisa : Lo dice anche Lucky Awelima

Successivamente lo stesso in un'altra conversazione avrebbe detto di aver saputo che la giovane 18enne era stata stuprata. Tutti questi elementi a vaglio degli inquirenti hanno portato all'ennesima accusa contro Oseghale che resterà in carcere anche per violenza sessuale.

Pamela Mastropietro sarebbe stata stuprata prima di essere uccisa e il colpevole sarebbe. Questo ha stabilito la Procura di Macerata in seguito anche alle intercettazioni nel carcere in cui si trovano i nigeriani accusati di omicidio Lucky Awelima e Desmond Lucky. I due parlano, gli inquirenti li ascoltano e arriva la frase choc di Awelima: "Il 30 gennaio Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a stuprare una ragazza che dormiva", Awelima alla richiesta di Innocent che è invece detenuto nel carcere di Ascoli Piceno, avrebbe risposto di no, di non essere interessato.