Damiano Ruggiero - Io Non Chiedo Altro Che Te : Ringrazierei mia madre e mio padre

Damiano Ruggiero da poco fuori con "Io Non Chiedo Altro Che Te" e vincitore del contest Music-Alive di Marzo 2018. Le nostre insicurezze e le nostre paure tendono spesso a imprigionarci. "Io non chiedo altro che te" rappresenta una volontà chiara, espressa in un ben preciso momento, un mantra che si ripete con forza per non dimenticare tutto ciò che di buono si è ottenuto e vissuto. La nostra assidua ricerca della felicità troverà sempre appagamento nel viversi il momento anziché proiettarla nei passi che si compieranno in futuro.





1) Ciao Damiano! raccontaci il tuo progetto musicale.

Il mio progetto prende il nome di "Invincibile" nonché titolo della prima traccia. È un album di nove inediti tutti scritti e musicati da me e che nascono da esperienze di vita vissute, non si può raccontare qualcosa che non si è vissuto, a parer mio. Sono brani di varie tematiche, affronto l'amore sotto vari punti di vista, quello per la donna amata, per un figlio, parlo del sesso di una giornata tipica di lavori e della voglia di rivincita, che poi è anche il filo conduttore di tutti i brani. Ho scelto come sound una musicalità "classica" variegata da dei suoni elettronici per rendere il tutto moderno attuale. Inoltre ci sono anche due brani in lingua, uno in francese e uno in italo-inglese, mi piace sperimentare.





2) Da cosa nasce la tua passione per la musica?

Non so da cosa nasca la mia passione musicale, è un qualcosa di innato. Ricordo la prima volta che ho cantato: avevo quattro anni e ho cantato sotto "corruzione", mio padre mi diede quattro uova di Pasqua affinché prendessi parte ad una manifestazione che si tiene nel mio paese, Borgo Tressanti e da allora ho continuato a cantare, senza uova ovviamente (ride).





3) Cosa ti ha spinto a creare questo progetto?

Il mio progetto musicale nasce dalla voglia e necessità di fare qualcosa di diverso da ciò che ho sempre fatto. Come volendo comporre un puzzle ho iniziato ad assemblare cose scritte nel corso del tempo e che avevo sempre messo da parte, da questa esigenza è nato il mio primo brano "Ancora Noi" ed in seguito tutti gli altri.

4) Parole ed emozioni .. è difficile renderle in musica e canzoni?

Nella scrittura parole ed emozioni sono difficili da assemblare per un discorso di intensità. L'intensità di un emozione non si dimostra a parole ed è per questo che canto storie vissute, perché in parole che possono sembrare banali all'orecchio altrui ci metto dentro tutto il mio vissuto. Aggiungo: emozionarsi è il primo modo per provare ad emozionare.





5) Sei sul palco per un grande evento, chi ringrazieresti?

Ringrazierei mia madre e mio padre perché mi hanno sempre appoggiato in tutto, anche se a volte non condividendo certe mie scelte. "Esserci " è la cosa più importante per me e loro ci sono sempre!