Giuseppe, morto in casa/ La fidanzata interrogata : La scritta sul petto è mia, ma era un gioco

La sera di domenica 29 aprile, lei scatterà una foto che li ritrae: lui a petto nudo disteso sul letto e lei accanto vestita. Questa sarà la foto che Giuseppe sceglierà come profilo Facebook la sera prima di morire. La ragazza E.G, è indagata per omicidio colposo ma ciò che racconta su quanto accaduto quella notte non è chiaro, i soccorsi allarmati dalla madre di Giuseppe tentano di rianimarlo, il 23enne non è morto da così tanto tempo e la fidanzata non si trova è sparita. Durante l'interrogatorio lei dirà: «No, per me non era morto, non lo so, non lo so».

Roma: La giovane fidanzata di, 23 anni trovato morto nel letto di casa sua ai quartieri Parioli, a causa di un'overdose, durante il lungo interrogatorio si contraddice continuamente, appare confusa, ammette, parla e poi ritratta: «Un gioco, per me era solamente un gioco. Ma l'ho scritta con il pennarello, mica con il rossetto», prima nega poi ammette, poi non ricorda: «non so, non so». Per gli inquirenti probabilmente la giovane era sotto l'effetto della droga ragion per cui il suo racconto contorto viene preso con cautela dagli agenti. L'unica cosa al momento certa è che i due avevano trascorso la notte insieme, scattandosi anche dei selfie, poi lei sarebbe andata via alle 7 del mattino.