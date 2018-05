Giuseppe De Vito Piscicelli, mistero sul giovane 23enne trovato morto in casa ai Parioli : Sul petto, la strana scritta

La ragazza è stata ascoltata per ore dai carabinieri, ai quali è apparsa visibilmente sconvolta, le Forze dell'Ordine stanno cercando di capire se la giovane 20enne si fosse accorta oppure no, prima di andar via se il fidanzato era già morto. Al momento la giovane non ha confermato di essere lei l'autrice della scritta, nessuna pista viene esclusa neppure una vendetta da parte di spacciatori, inoltre sul corpo del 23enne risultano esserci segni di violenza. A chiarire cosa sia successo, saranno gli esami dell'autopsia, nel frattempo solo qualche giorno fa il giovane 23enne aveva postato su Facebook una frase: «Bisogna lottare tutti i giorni, per tutta la vita, per non lasciarsi andare». A cosa si riferisse non è ancora chiaro.

E' ancora avvolta dal mistero la morte di, il giovane 23enne trovatonella sua casa nel quartiere Parioli. Il corpo del giovane ormai senza vita è stato trovato nel suo letto dalla madre, mercoledì intorno a mezzogiorno, con tutta probabilità ad ucciderlo sarebbe stata un'overdose causata dall'assunzione di una grande quantità di metadone. Ma la cosa più sconcertante e su cui si indaga senza sosta, è la scritta con un rossetto, ritrovata sul petto del ragazzo: «». Il ragazzo non solo è stato ritrovato ancora con addosso il pigiama ma dai primi accertamenti risulta che avrebbe trascorso la notte proprio con la fidanzata 20enne, conosciuta in comunità e indagata per omicidio colposo.