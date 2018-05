L' ultimo aggiornamento iOS in questo momento eseguibile sui dispositivi è iOS 11.3.1 .



Apple blocca le firme di iOS 11.3, da oggi non sarà più possibile eseguire il Downgrade a versioni precedenti. Applequesto firmware da oggi non sarà più ripristinabile da iTunes e quindi niente più downgrade a versioni precedenti, si ricorda, che Apple blocca le firme, anche per evitare che venga eseguito il Jailbreak.