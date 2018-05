Marsala, bimbo di 2 anni muore strangolato dalla cinghia della borsa della mamma : Inutili i soccorsi

Ad accorgersi di ciò che stava accadendo il papà che lo ha prontamente soccorso ma il bambino era ormai cianotico e i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvarlo. Il piccolo è morto all'ospedale "Paolo Borsellino" dove il dolore e lo strazio hanno lasciato senza fiato anche le persone che in quel momento si trovavano al nosocomio.

Marsala (Trapani): Tragedia a Marsala dove unche fra pochi giorni avrebbe compiuto due anni èmentre giocava con la borsa della mamma strangolato dalla cinghia. La borsa era appesa ad una sedia e il piccolo sfuggito all'attenzione delle persone presenti in quel momento per pochi attimi, si è ritrovato con la cinghia al collo che lo ha soffocato.