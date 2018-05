Avicii si sarebbe suicidato tagliandosi con un pezzo di vetro : Non è chiaro se ai polsi o al collo

La stessa famiglia del giovane musicista 28enne aveva inizialmente ipotizzato il suicidio precisando il proprio pensiero in una lettera: « Tim non era fatto per la macchina del business in cui si è trovato. Era un ragazzo sensibile che amava i suoi fan ma evitava i riflettori. Era un perfezionista dai risultati eccellenti che ha viaggiato e lavorato duro a un ritmo che lo ha portato a uno stress eccessivo».

Il deejay svedese 28enne,, amatissimo dai suoi fan si sarebbe suicidato tagliandosi con un pezzo di vetro di una bottiglia rotta dallo stesso. Questo è quanto rivela un sito di gossip che senza citare le proprie fonti aggiunge anche i dettagli: «Le nostre fonti ci hanno riferito che il taglio fatto con il vetro ha causato un dissanguamento che gli è stato fatale. Due fonti ci hanno riferito che Avicii ha rotto una bottiglia e ha usato il vetro per tagliarsi. Ci è stato inoltre riferito che tale ferita sarebbe stata inflitta all'altezza del collo, mentre altre lo hanno negato con fermezza, dicendo che il ragazzo si era invece tagliato i polsi».