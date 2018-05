Le persone che si trovavano sopra le montagne russe con lo scopo di divertirsi si sono ritrovate invece a testa in giù a circa 30 metri di altezza, terrorizzati. Tutti sono stati prontamente soccorsi, nessuno è rimasto ferito e poco dopo l'attrazione ha ripreso a funzionare.

Un incubo durato 2 ore per 64 persone rimaste a testa in giù sulle famose montagne russe giapponesi della Universal Studio di Osaka dove due carrelli sono stati fermati per un'emergenza nel pieno di una corsa.