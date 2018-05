Catanzaro, 12enne precipita dal 4° piano e muore sul colpo: Si è suicidata, forse diverbio in casa

I genitori visibilmente sotto choc non sono ancora in grado di spiegare cosa sia accaduto, di certo si sa che non vi erano problemi particolarmente gravi in casa. La coppia ha altri due bambini.

Catanzaro: Una città sotto choc, dopo la morte di una ragazzina dio della propria abitazione, ieri sera. La giovanissima si sarebbe suicidata probabilmente a causa di un diverbio con i familiari, secondo i carabinieri il gesto è scattato subito dopo la reazione inaspettata della dodicenne in età adolescenziale.