Patrizia Bonetti in lacrime al Grande Fratello, il messaggio del papà

Patrizia Bonetti è ancora in nomination ed il televoto del Grande Fratello potrebbe terminare la sua esperienza nel reality. La diretta ci regala emozioni senza fine, alcune positive ed altre negative. Dopo aver assistito all'espulsione di Baye Dame Dia, Lucia Orlando ha scoperto di essere salva. Non dovrà lasciare la Casa. Per Patrizia Bonetti invece c'è stato un piccolo regalo, soprattutto alla luce di quanto emerso nei giorni scorsi. La concorrente infatti ha confidato alcuni particolari del proprio passato familiare agli altri gieffini, fra cui anche il difficile rapporto con il padre.





Patrizia Bonetti è in lacrime alla sola vista di quella foto d'infanzia che la vede abbracciata al suo papà. Un uomo severo, che ha definito anaffettivo. La ragazza di Bologna che pensa ai soldi ed alla moda nasconde infatti una grande fragilità. Soprattutto di fronte ad un genitore che non le ha fatto mancare nulla dal punto di vista materiale, ma forse assente sotto altri aspetti. Ecco perché leggere le parole del genitore è stato emozionante per Patrizia. Parole d'affetto e di lode, con un piccolo richiamo severo. Il padre della concorrente del Grande Fratello è consapevole infatti che il loro rapporto è stato spesso costellato da attriti, ma la ragazza non deve mettere in dubbio il suo affetto. Per questo vorrebbe vederla sorridere ed anche finire l'università. Una promessa che la Bonetti ha fatto prima di iniziare la sua esperienza nel programma.