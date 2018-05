Uomini e Donne, Sara Affi Fella vicina alla scelta : sarà Luigi Mastroianni?

Uomini e Donne ci regalerà presto la scelta di Sara Affi Fella. Nella registrazione di oggi l'ex concorrente di Temptation Island ha scelto di vivere una nuova esterna con Luigi Mastroianni, con cui c'è un flirt in corso. Fra i due è scoppiato un nuovo bacio e per i fan del programma di Maria De Filippi sembra chiaro che Sara potrebbe scegliere Luigi in via definitiva.





Uomini e Donne trasmetterà nei prossimi giorni la decisione di Sara Affi Fella di uscire ancora con Luigi Mastroianni. Nei giorni scorsi i due erano già stati avvistati da alcuni ammiratori lungo le strade di Avezzano, impegnati nella conoscenza reciproca. Uno scoop che non ha stupito quanti tifano per la coppia fin dal primo incontro. Non sono mancate di certo le liti, dato che il corteggiatore ha deciso di non presentarsi ad un'esterna. Una scelta che ha sollevato alcune accuse pensanti, ma che il deejay ha messo a tacere in seguito. Sara Affi Fella farà il passo decisivo nei suoi confronti? Per saperlo dovremo attendere la sua scelta ufficiale.