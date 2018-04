Simone Coccia Colaiuta minacciato da Baye Dame? Il GF 15 sempre più shock

Coccia Colaiuta potrebbe aver subito delle minacce da un altro concorrente del GF 15, che fra pochi minuti scoprirà quale destino lo attende nella Casa. Baye Dame Dia ha infatti ricevuto un'ondata di polemiche per via dell'attacco ad Aida Nizar Delgado e l'ormai famosa aggressione dovuta ad una coppa di tiramisù. Secondo il fidanzato della parlamentare Stefania Pezzopane, Baye Dame si sarebbe spinto ben oltre e lo avrebbe minacciato in modo aperto.



Non è la prima volta che il concorrente italo-senegalese del GF 15 afferma di voler fare uso di strani rituali magici per attirare la mala sorte sui suoi presunti nemici. Simone Coccia Colaiuta nel pomeriggio ha rivelato ad un altro gieffino di essere stato protagonista di un momento di tensione con Baye Dame Dia. "Tu non sai cosa posso farti", avrebbe detto il concorrente più contestato di quest'edizione del reality. L'ex spogliarellista ha rivelato ad Alberto Mezzetti di non aver capito quali fossero le intenzioni di Baye Dame, visto che è "70 kg per 2 metri". Per i fan che hanno commentato con rabbia l'accaduto sui social è invece tutto chiaro: questa mattina il concorrente avrebbe addirittura lanciato delle maledizioni ad Aida Nizar nella sua lingua madre.