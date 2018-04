Continua la polemica sul GF 2018: Asia Argento querela Filippo Contri

Una brutta aria ha travolto come un vortice il GF 2018, che adesso dovrà fare i conti con nuovi problemi. Asia Argento è stata infatti informata dai fan di una frase ingiuriosa pronunciata da Filippo Contri nel pomeriggio di oggi, a poche ore dalla diretta della seconda puntata. Il Superbono di Roma ha apostrofato l'attrice con parole poco consone non solo al reality ed all'esperienza che sta vivendo, ma anche del tutto fuori luogo.



Asia Argento ha già annunciato via Twitter di aver preso provvedimenti contro Filippo Contri: querela in arrivo per il concorrente del GF 2018, che dovrà fare i conti con un nuovo scivolone. Il Superbono avrebbe infatti rifiutato il paragone fatto da un altro gieffino fra Lucia Orlando e Asia Argento, sottolineando che quest'ultima avrebbe "una faccia da z***ola". Il vantaggio dell'attrice, agli occhi del concorrente, sarebbe inoltre di essere riuscita ad avere una carriera solo per la protezione offerta dal suo cognome.



La Argento di contro ha risposto confermando di aver già esposto querela contro Filippo Contri. Il quindicesimo esposto, ha ribadito in un altro post sui social. Il tutto mettendo a conoscenza anche la conduttrice Barbara d'Urso e gli autori del programma. Non è la prima volta che l'artista si deve difendere da appellativi simili, specialmente dopo aver denunciato le molestie subite nel mondo dello spettacolo e motivo che l'ha spinta a lasciare l'Italia negli ultimi tempi.