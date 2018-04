Sabaudia, incendio in una palazzina di due piani : Residente si lancia dal balcone in fiamme

Secondo le prime notizie la persona lanciatasi dal balcone avrebbe riportato per fortuna solo lesioni ad una spalla e un braccio e si troverebbe al momento in ospedale dove sono stati trasportati anche il resto dei residenti per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco che stanno accertando le cause dell'incendio.

Una palazzina di due piani ha preso fuoco questa mattina presto, intorno alle 5 a. L'incendio ha completamente distrutto lo stabile scatenando il panico dei residenti che hanno subito tentato di mettersi in salvo scendendo in strada mentre uno di essi terrorizzato si èdello stabile stesso avvolto dalle fiamme.