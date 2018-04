Inter-Juventus : Risultato Live, dove vedere in diretta TV e in streaming

Le probabili formazioni di Inter-Juventus Inter (4-2-3-1) Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi Juventus (4-2-3-1) Buffon; Howedes, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain





Inter-Juventus è l'anticipo della 35ª giornata di Serie A in programma per stasera alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. È il “” e una partita che potrebbe influire anche in maniera decisiva sullo Scudetto e sulle qualificazioni allatramite il campionato. Laè pronta al big match di San Siro contro l’che vale tantissimo per la corsa scudetto e Allegri ha sciolto i suoi dubbi per l’undici iniziale. Da un latocon tanti dubbi di formazione, dall’altroche vuole provare a continuare la corsa nerazzurra verso la Champions League conche non sbagliano un colpo.La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv