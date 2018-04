Il piccolo Alfie Evans è morto: l'annuncio su Facebook

Il 23 aprile i medici dell'Alder Hey Hospital di Liverpool hanno scollegato il piccolo dalle macchine, ma Alfie ha continuato a respirare nel suo lettino, fra la braccia di mamma Kate, anche senza l'ausilio del ventilatore meccanico. Diversi erano stati anche gli appelli di Papa Francesco, che sia su Twitter sia pubblicamente al Regina Coeli e all'udienza generale del mercoledì, aveva chiesto di dare ascolto alla famiglia del bambino, ricordando che la vita non appartiene all'uomo, ma "solo a Dio". La diplomazia vaticana si era messa in moto, con la richiesta esplicita di Bergoglio alla presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, perché facesse "il possibile e l'impossibile" per favorire il trasferimento di Alfie nella struttura ospedaliera non distante da San Pietro.





Il nostro Paese aveva concesso la cittadinanza perché venisse curato dall'ospedale Bambin Gesù di Roma o al Gaslini di Genova, ma la Corte d'Appello britannica ha inispiegabilmente respinto la richiesta dei genitori. In queste ore si attendeva la decisione dei medici che dovevano autorizzare il trasferimento del bimbo a casa