Buglio in Monte, Rebecca, la 15enne scomparsa da 3 giorni ritrovata da una pattuglia di carabinieri

Sondrio - Rebecca, la giovane studentessa 15enne è stata ritrovata questa mattina da una pattuglia di carabinieri a Morbegno mentre girava in una strada della zona. Rebecca si era allontanata da più di tre giorni dall'abitazione in cui vive con gli zii, le forze dell'ordine fanno sapere che la 15enne sta bene ma che al momento si trova presso la caserma con la presenza di un'assistente sociale per decidere se trasferirla in ospedale per accertamenti riguardo la sua salute visti i giorni trascorsi lontani da casa e per capire cosa abbia spinto la giovane ad allontanarsi, se è stata aiutata e ospitata da qualcuno o abbia fatto tutto da sola.