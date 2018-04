Siena, si da fuoco dopo essere stata truffata da un presunto guaritore : Aveva perso molti soldi

La 62enne che gestisce una tabaccheria avrebbe scritto una lettera al Comandante dei Carabinieri in cui spiega le motivazioni del suo gesto. Pare che la donna soffrisse di una forte depressione dovuta ad una storia d'amore che legata poi alla truffa subita da un guaritore straniero che le avrebbe promesso una cura miracolosa per una persona a lei cara molto malata, l'abbia portata alla disperazione e quindi al tragico gesto. I carabinieri indagano sull'accaduto.

