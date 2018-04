Camorra, nuovo agguato a Napoli : Emanuela, 19 anni ucciso come un boss, ferito alla gamba l'amico

Il giovane 19enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale dove è stato immediatamente operato ma non ce l'ha fatta mentre l'amico, Rosario Ciro Denaro di 30 anni, non è in pericolo di vita.

Ennesimo agguato diintorno alle 20 di ieri sera, in cui è rimasto ucciso un giovane ragazzo di 19 anni,che si trovava agli arresti domiciliari per droga. Emanuele stava passeggiando con un amico quando sono stati raggiunti da alcune persone che hanno aperto il fuoco, colpendo al petto Emanuele e alla gamba l'amico che era con lui.