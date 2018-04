Napoli, arrestato terrorista immigrato del Gambia : Progettava attentato con auto sulla folla

Touray progettava un attentato terroristico già visto in altre città ovvero lanciarsi con un'auto sulla folla, ad incastrarlo un video che lo riprende mentre giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. Il video è stato pubblicato su Telegram, e sempre tramite Telegram il 21enne avrebbe ricevuto la richiesta di lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto. Sulla stessa chat Touray chiedeva ai confratelli islamici di pregare per lui: «Sono in missione», scriveva. Il 21enne gambiano è stato fermato all'uscita della moschea di Licola, durante l'interrogatorio e gli accertamenti ha negato di progettare un attacco terroristico.

Lui si chiama, 21 anni, immigrato del Gambia sbarcato anel 2017 ed è stato arrestato il 20 aprile a Napoli con l'accusa di terrorismo in un'operazione con la collaborazione tra Digos e Ros. L'uomo aveva un foglio di soggiorno provvisorio ed era in attesa che la sua richiesta di asilo politico venisse esaminata, nel frattempo viveva da un anno in un centro per l'accoglienza a Licola ().