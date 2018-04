Il piccolo Alfie lotta senza macchine : Nessun esame nessuna visita, i medici lo lasciano morire

Eppure, Alfie ha la possibilità di essere portato in Italia, dove l'ospedale Bambin Gesù di Roma lo avrebbe accolto già da tempo, trasferimento negatogli dal giudice londinese. Ai tre giudici della corte londinese, i legali della famiglia Evans hanno ribadito più volte che il piccolo ha bisogno di "un intervento immediato" e "non di un miracolo, ma di una cura palliativa", oltre alla possibilità di essere portato in Italia su richiesta del Papa, possibilità che continuano a negare. Intanto Alfie viene sostenuto con latte, ossigeno e acqua mentre la sua mamma gli pratica la respirazione bocca a bocca quando le labbra del piccolo diventano viola. Il papà è pronto a denunciare tre medici di cui non sono stati diffusi i nomi, in una causa che in Gran Bretagna è costosa e quasi priva di successo : «c'è un consenso generale sul fatto che il piccolo stia morendo... Ha avuto un calo, è diventato pallido, le labbra si sono un po' scurite, ma è tornato», ha scritto il papà sui social.

Il piccoloil bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neuro degenerativa - continua a lottare da solo per la sopravvivenza senza l'aiuto della ventilazione. Nonostante ciò come dichiara il suo, i medici lo lasciano morire, nessuna visita, nessun esame in 48 ore: "", dice Thomas.