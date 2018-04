Rebecca, la 15enne scomparsa da Sondrio, le ultime parole prima di sparire : Ciao, vado a scuola

Rebecca vive con gli zii che non vedendola rientrare lunedì pomeriggio hanno immediatamente lanciato l'allarme, oltre alla pista cellulare, i carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere che hanno immortalato la giovane 15enne nelle prime ore della scomparsa presso la stazione di Morbegno, poi nel parcheggio fuori dal'ipermercato cittadino, ferma per un paio di ore seduta sul marciapiede. Sempre nella stessa giornata è stata segnalata la sua presenza a Talamona. Poi più nessuna notizia, nel frattempo lo zio fa una descrizione esatta di Rebecca definendola una ragazza solitaria che spesso per riflettere si reca al fiume Adda, primo luogo dove lo zio si è recato a cercarla ma senza esito. La famiglia sta postando le sue foto sui social nella speranza che qualcuno la riconosca e ne dia notizia.

- Rebecca, 15 anni, una ragazza posata e senza alcun problema apparente, brava a scuola nell'Istituto che ha scelto di frequentare, il Liceo linguistico di Morbegno a dieci chilometri da casa. Ma Rebecca sparisce nel nulla lunedì mattina, quando come tutti i giorni esce di casa per recarsi a scuola ma a scuola la giovane 15enne non ci è mai arrivata. Pochi amici ma buoni e nessuno di loro l'ha vista ne sentita e il suo cellulare che aveva agganciato una cella in Bassa Valtellina, si è spento alle 5 di martedì mattina.