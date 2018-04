Prof condannato a 3 anni per abusi : Morto per un arresto cardiaco, ipotesi di suicidio

Il professore Parillo accusato di violenza sessuale, palpeggiamenti e carezze hard agli studenti dei suoi corsi si era difeso così in aula: "Il motivo per cui mi accusano è la cattiveria delle persone. Io sono un professore esigente e evidentemente qualcuno non mi può vedere. Mai avuto contatti sessuali con gli studenti. Gli atti di cui mi accusano? Erano del tutto normali senza alcuna valenza sessuale". Anche gli amici del docente che non hanno mai creduto a tale accusa, fanno sentire la loro voce travolta dalla rabbia: "Come agnello sacrificale è stato abbandonato alla ferocia dei lupi da istituzioni, colleghi ed amici". E ancora, un docente di Perugia, Massimo Zerani, scrive: "Questo è un classico esempio di bullismo arrivato alle estreme conseguenze. Abbiamo perso un uomo di grande valore scientifico".

, professore di Anatomia alla facoltà di Veterinaria di Matelica, era statoai danni di 6 dei suoi studenti. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Macerata, lunedì 23 aprile, il professore però è morto in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto ieri sera. Gli inquirenti ipotizzano il suicidio poichè a provocare l'infarto è stato un, il prof infatti è stato trovato sulla poltrona di casa sua in stato di incoscienza e a niente sono serviti i soccorsi, è deceduto appena arrivato in ospedale.