Molise, scuole chiuse in molti comuni della Regione : Precauzioni dopo la scossa di terremoto

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse non solo ad Acquaviva Collecroce, dove è stato registrato l'epicentro ma anche nei seguenti comuni: Termoli, Guardialfiera, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Castelmauro, Tavenna, Larino, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Guglionesi, Ururi e Campomarino.

In seguito alla forte scossa diavvenuta ieri intorno a mezzogiorno, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in molti comuni della, per precauzione. La decisione è stata presa in seguito agli accertamenti dell'Ingv riguardo allo sciame sismico ancora in atto che ha impaurito non solo la popolazione del Molise ma anche di altre Regioni, Abruzzo e Puglia dove è stato avvertito chiaramente il sisma.