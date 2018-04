Morte Pamela, Desmond Lucky: Sezionare un corpo è un gioco da bambini, Oseghale doveva mangiarsela

Frasi sconvolgenti, tipiche della mafia nigeriana. Ricordiamo che in quella casa soprannominata ormai "casa degli orrori", è stata trovata una sola traccia di Dna, quella che appartiene a Oseghale mentre tra le foto dei telefonini sequestrati ed in particolare quello di Awelima ne appaiono alcune in cui si vedono africani torturati e il sezionamento di un animale. Nei file si vedono un giovane di colore con la lingua tagliata e un altro a terra con evidenti segni di pesanti vessazioni, come riferito dal procuratore capo Giorgio che si occupa del caso. Intanto è stata stabilita la data dei funerali per la giovane 18enne che si terrà il 5 maggio. Roma ha proclamato il lutto cittadino.

Macerata - Proseguono le indagini dopo 3 mesi dalla tragica morte di, la 18enne uccisa e fatta a pezzi, i cui resti sono stati messi in due valigie. Oggi, saltano fuori le frasi choc pronunciate da uno degli accusati,, intercettate dalle Forze dell'Ordine: "Sezionare un corpo è una cosa di poco conto, un gioco da bambini" e ancora: "Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere tagliandone una parte a pezzettini da gettare nel gabinetto, e mangiando il resto, dopo averlo congelato".