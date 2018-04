Speranza per il piccolo Alfie Evans : hanno riattaccato ossigeno e acqua, i medici sbagliavano

Poi aggiunge che il piccolo Alfie Evans non ha avuto neppure acqua o cibo «per sei ore», ma poi è stato idratato dai sanitari. E precisa che mamma Kate dorme con lui.«Va ancora avanti e resiste bene come può, ma avremo bisogno che riceva assistenza» presto, sottolinea ancora il papà del piccolo. Fuori dall'ospedale pediatrico di Liverpool resta intanto un presidio di manifestanti e attivisti che affiancano la battaglia dei genitori.





Il governo italiano era entrato in campo concedendo la cittadinanza italiana al piccolo -nel tentativo di bloccare la procedura e provare a riaprire la partita per il suo trasferimento al Bambino Gesù di Roma che - con la benedizione del Papa - si è dichiarato disposto da tempo a continuare ad assistere Alfie. Solo qualche ora fa il Papa aveva rinnovato il suo appello per il piccolo Alfie via Twitter.

in un post la mamma di Alfie Evans,: «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si sbagliano». Poco prima della notizia lanciata sudalla mamma era arrivato l'appello del papà che temeva il peggio. Alfie ha continuato a. Lo ha confermato il padre ai media britannici a Liverpool affermando che non è quanto si aspettassero i medici: «Dicevano che stava soffrendo e invece non soffre anche senza respiratore», dicendosi convinto comunque che entro «un paio d'ore» potrà aver bisogno di «sostegno» per continuare a respirare.