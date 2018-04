Sana Cheema/ padre, fratello e zio fermati per omicidio : Uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato

L'accusa nei confronti del padre, del fratello e dello zio di Sana è di omicidio e sepoltura senza autorizzazione, in cui sarebbero coinvolti il medico che ha firmato il certificato di morte e l'autista che ha trasportato il cadavere. La tesi di omicidio è quella più aggredita viste le leggi che la religione pakistana impone confermate anche dalla testimonianza di un'altra giovane studentessa pakistana in Italia, la quale ha confessato cosa rischia una donna se rifiuta un matrimonio combinato o s'innamora di un uomo che non sia della stessa religione.

Sana Cheema, la giovane 25enne cresciuta ae morta lo scorso 18 aprile nella sua patria sarebbe statadopo essersi rifiutata di unirsi ad un. Questo è quanto riferisce l'ambasciata italiana a, la quale fa sapere che il padre, il fratello e lo zio di Sana sono in stato di fermo per omicidio. Ci sarebbe anche un quarto complice portato negli uffici della polizia e interrogato per tutto il giorno assieme ai tre familiari della ragazza.