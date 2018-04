Potenza choc, insegnante di sostegno picchia alunna disabile. I bimbi: Guardava film porno in classe

Con cautela e i dovuti sostegni psicologici sono stati ascoltati anche gli altri bambini della stessa classe, i quali hanno confermato le sofferenze fisiche e morali che l'insegnante infliggeva alla bimba. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato i quaderni dei bambini su cui descrivevano l'insegnante di sostegno in modo negativo, l'uomo infatti usava termini come "maiali" o "porci" nei confronti dei piccoli. L'uomo dovrà rispondere adesso di aver minacciato un'intera classe di non dire nulla a nessuno quando i piccoli sbirciavano sul computer ciò che l'insegnante guardava nelle ore di lezione ovvero film e foto pornografici, oltre alla violenza fisica e psicologica nei loro confronti.

