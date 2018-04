Il piccolo Alfie Evans : Staccate le macchine che lo tengono in vita, i genitori al suo fianco

Nonostante ogni tentativo nella speranza di salvare Alfie, il giudice londinese, Hayden ha autorizzato i medici a staccare la spina, confermando la decisione presa già una settimana prima, secondo il giudice infatti era la miglior cosa da fare poichè secondo il parere medico per Alfie non c'è più nessuna speranza se non volare via almeno serenamente.

Sono state staccate le macchine che finora hanno tenuto in vita il, al centro di una dura battaglia tra ii. Il bambino è stato staccato dai macchinari nella tarda serata di lunedì ma i suoi genitori,, sono accanto a lui nella sua stanza dell'Alder Hey Hospital, per trascorrere con lui questi ultimi momenti. Il papà Thomas ha confermato che il piccolo Alfie respira da solo dalle 21:17 di ieri sera, momento in cui è stata staccata la spina, purtroppo a nulla è servita laconcessa in extremis dal governo per far si che il bimbo fosse trasportato a Roma, dove l'ospedale pediatrico del Bambino Gesù era pronto ad accoglierlo.