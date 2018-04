Furgone sui passanti a Toronto : 10 morti e 15 feriti, arrestato lo studente 25enne Alek Minassian

Mentre un'altra testimonianza ha affermato che il guidatore è stato arrestato dopo un tentativo di fuga, armato di pistola si è trovato faccia a faccia con un poliziotto, con le armi puntate uno contro l'altro e si è poi arreso gettando l'arma. Minassian di origine armena avrebbe effettuato delle ricerche sul web riguardo alla strage avvenuta nel 2014 a Isla Vista, in California, quando un ragazzo di 22 anni investì e uccise 6 persone.

Strage a Toronto dove unintorno alle 13:30 ora locale, 19:30 in Italia, hache camminavano lungo un marciapiede, provocando lae il ferimento di 15 di cui 4 in condizioni gravi. L'uomo alla guida del furgone si chiamaed è uno studente di 25 anni già noto alla polizia ed è stato subito arrestato. Al momento non è chiaro il motivo di tale gesto, gli investigatori, però, escludono si tratti di terrorismo. In questi giorni a Toronto si svolge il G7, un testimone ha raccontato che il furgone è piombato sulle persone travolgendole una ad una come fossero birilli.