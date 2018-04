Bianca Atzei sta meglio : Non sono stata bene, niente di grave

Bianca Atzei si sarebbe dovuta sedere nel salotto di Domenica Live con gli altri finalisti dell'Isola dei Famosi. Ma, come ha spiegato Barbara d’Urso, non ha potuto prendere parte alla trasmissione a causa di problemi di salute che l'avrebbero costretta al pronto soccorso.





Ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, Bianca ha raccontato il suo dramma: “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante l’Isola per non fare la vittima”.

L'ex naufragaè statatra sabato e domenica in ospedale, per poi essere dimessa. La notizia ha fatto il giro del web e laha voluto tranquillizzare i suoi fan. Dal suo accountinfatti Bianca ha postato una sua foto: “”.