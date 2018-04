Potenza/ Insegnante di sostegno picchia l'alunna disabile : Guardava i porno in classe

La denuncia è partita dai genitori dalla bimba con invalidità motoria e cognitiva, che piangeva sempre quando doveva andare a scuola. Dalle indagini sarebbe emerso che l'insegnante infliggeva sofferenze fisiche e morali alla bambina affidatagli come insegnante di sostegno. Con la piccola vittima, con l'aiuto di un'esperta in psicologia infantile, si è ricostruito che la bambina veniva insultata e malmenata, anche per futili motivi, strattonata per i capelli o colpita con schiaffi e pizzichi.





All'indagato è stato contestato anche di aver minacciato l'intera classe di non dire nulla a nessuno.

Undiè stato arrestato perchè avrebbeun'di 9 anni a lui affidata. Le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno inoltre permesso di accertare che l'insegnante, quando sostituiva le maestre di ruolo, prendeva a schiaffi anche altri alunni e infliggeva loro punizioni per evitare che riferissero che in classe guardava sul suo pc foto a contenuto pornografico.