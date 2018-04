Crespano, 32 anni si suicida per amore : Gli ultimi sms choc all'ex e si getta nel dirupo

Il ragazzo si è lasciato cadere in un dirupo a due passi dal rifugio Ardosetta, a Borso del Grappa, un gesto che secondo i carabinieri sarebbe legato a motivi sentimentali, D.B, che gestiva anche un locale non sarebbe riuscito ad accettare la fine della storia d'amore con la sua ex. Proprio quest'ultima dopo aver ricevuto messaggi inquietanti da parte del 32enne ha lanciato l'allarme avvertendo i carabinieri.

, 32 anni si è, il suo corpo dopo lunghe ricerche per tutta la notte sorvolando anche il Monte Grappa con un elicottero sono state vane. Questa mattina intorno alle 9, il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto in fondo ad un burrone.