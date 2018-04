Sana Cheema uccisa in Pakistan : il padre e il fratello sono già liberi

La sua famiglia voleva farla sposare secondo un matrimonio combinato. «In Pakistan non c'è giustizia e tutti gli abitanti del villaggio dove vive la famiglia di Sana è convinto che i familiari siano innocenti» ha riferito l'amico della giovane, residente nello stesso quartiere a Brescia e in contatto con parenti che vivono nello stesso distretto della famiglia Cheema in Pakistan.

La giovaneè stataindal padre e dal fratello, la 25enne era solo colpevole di voler sposare un uomo italiano. Ma due giorni dalla morte della 25enne residente a Brescia, arriva un altra scioccante notizia : «». Ha riferirlo è un amico della ragazza.