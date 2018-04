Mandzukic in panchina e propone Dybala in campo dal 1' con Matuidi nel tridente offensivo alle spalle di Higuain. In difesa spazio ancora a Höwedes nel ruolo di terzino destro con Asamoah sul versante opposto. Sarri si affida ai titolarissimi: Milik va in panchina, così come Zielinski. In attacco Mertens con Insigne e Callejon.



FORMAZIONI UFFICIALI: Juventus (4-2-3-1): Buffon; Hoewedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Matuidi; Higuain

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allegri sceglie il 4-2-3-1, lasciain panchina e propone Dybala in campo dal 1' con Matuidi nel tridente offensivo alle spalle di Higuain. In difesa spazio ancora a Höwedes nel ruolo di terzino destro con Asamoah sul versante opposto. Sarri si affida ai titolarissimi:va in panchina, così come Zielinski. In attacco Mertens con Insigne e Callejon.





Juventus Napoli - dove vederla in streaming e in diretta TV Sky Mediaset - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Juventus-Napoli, partita della 34ª giornata di Serie A, si gioca questa sera alle 20.45 all’. Juventus e Napoli si sono affrontate 143 volte in Serie A: i bianconeri hanno vinto 66 di questi confronti, mentre i partenopei sono usciti vittoriosi in 30 occasioni (47 pareggi). All'Allianz Stadium va in scena la partita che deciderà con ogni probabilità questo campionato. A cinque giornate dalla fine la Juventus è in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul, che nell’ultima giornata di campionato ha approfittato dell’inatteso pareggio dellaa Crotone per diminuire lo svantaggio di due punti.