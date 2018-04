Pensione anticipata a 58 anni : quando si può fare domanda?

Tra i requisiti richiesti per accedere alla pensione anticipata APE Sociale e Quota 41 c'è la possibilità di fare domanda se i soggetti, che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.





Per l’APE Sociale è richiesto il requisito dell’età di 63 anni e 30 anni di contributi versati, scade il 31 dicembre 2018, se non sarà rinnovata non sarà possibile accedervi.





Poi c’è la pensione lavoratori precoci con Quota 41, possono farne richiesta chi si trova nella situazione sopra indicata (caregiver) se ha lavorato 12 mesi prima del compimento dei 19 anni e ha 41 anni di contributi nel 2018, questo requisito contributivo subisce l’innalzamento per l’aspettativa di vita e nel 2019 diventerà 41 e 5 mesi. Ricordiamo che solo per il lavoro gravoso e usurante non si prospetta l’innalzamento dell’aspettativa di vita.





Nella quota 41 non è richiesto il requisito dell’età, bisogna avere i requisiti giusti. Ci sono poi altre due forme pensionistiche anticipate che sono l’APe Volontario e la Rita. Entrambe non agevolano chi assiste il familiare con handicap grave (careviger). La Rita permette di andare in pensione prima nel caso si è disoccupati.