Amici 17/ Tributo al coreografo Marco Garofalo dopo l'una di notte : Polemica sui social

Solo dopo l'una di notte Maria De Filippi invita i ragazzi sul palco e parte un video dedicato a Marco Garofalo in cui tutti si alzano in piedi tranne Heater Parisi. Al pubblico e ai fan non è piaciuta la scelta della trasmissione di mandare in onda l'omaggio a uno dei coreografi più amati, a fine puntata e i commenti sono stati molto pungenti: "Il ricordo potevano farlo all'inizio", oppure: "Puntata senza eliminazione inutile quanto il tributo a Garofalo relegato all’1.00 di notte" e ancora: "Va beh un filmato di 10 secondi all'1 di notte per Garofalo. Maria potevi sprecare 2 parole in più!".

