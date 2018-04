A Milano egiziano 42enne mostra parti intime 14enne ... ma il padre scende e insegue il maniaco

Il padre si precipita in strada e insegue il molestatore che se la da a gambe in varie stradine fino all'arrivo della polizia avvertita da un testimone, che lo scova dietro un cespuglio e lo arresta. Secondo quanto raccontato dal ragazzino 14enne e confermato da testimoni, l'egiziano aveva cominciato vari tentativi di adescamento con frasi come "sei bello", "vieni a casa con me" fino poi ad inseguirlo e a mostrargli le parti intime. Per fortuna caso ha voluto che il ragazzino era quasi sotto casa e il padre che lo stava aspettando si è precipitato subito a soccorrere il figlio.

Unscende dall'autobus e si avvia verso casa ma undi 42 anni lo insegue. Il ragazzino cammina a passo spedito quando il 42enne si abbassa i pantaloni mostrando lee invitandolo ad andare con lui, a quel punto il giovanissimo è quasi sotto casa e lancia un grido di aiuto al padre che lo aspetta affacciato al balcone: "".