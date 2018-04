Oggi Earth Day ... proviamo a guarire le ferite della terra

Quest'anno il tema è la lotta all'inquinamento da plastica, purtroppo ogni minuto finisce in mare l'equivalente di un camion pieno, in un anno sono 8 milioni di tonnellate. Soltanto su metà del Pacifico, fra la California e le Hawaii, galleggia un'isola di plastica grande tre volte la Francia. Un problema che distrugge la fauna e l'ecosistema, dai microorganismi fino alla nostra alimentazione.

Almeno oggi cerchiamo di prestare attenzione soprattutto ai piccoli gesti ... ricordiamo di riciclare la plastica, non gettiamo a terra buste, cicche, confezioni o piccoli oggetti. Un piccolo cambiamento che può migliorare la vita di tutti.

Oggi domenica 22 aprile 2018 è l', lache, giunta alla 48ma edizione, che mobilita oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell'Onu. In Italia il Villaggio per la Terra, aperto a Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio adal 21 al 25 aprile, per spostare l'attenzione sui rischi che corre il nostro pianeta.