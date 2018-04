E' morto l'attore Verne Troyer : Il celebre cattivo Mini Me di Austin Powers

La famiglia, con un messaggio molto emozionante, ha chiesto di "stare vicino a tutte le persone che affrontano la depressione, che chiedono aiuto". Troyer ha sempre detto che il nanismo di cui era affetto non gli aveva impedito di trascorrere una serena giovinezza. Il successo è arrivato con la serie Austin Powers e il ruolo del cattivo in Mini Me.

E' morto in un ospedale a, era celebre per il ruolo diinterpretato nella serie. L''attore 49enne era depresso e qualche giorno fa era stato ricoverato per un non meglio specificato abuso di. Da anni l'attore lottava contro l'alcolismo, fino al 3 aprile, quando è stato ricoverato per un sospetto avvelenamento da alcol. La polizia e i paramedici lo avevano soccorso a casa, mentre era con un amico visibilmente ubriaco.