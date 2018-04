Milan-Benevento in streaming e in diretta TV : formazioni ufficiali e risultato LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Borini, Kessié, Biglia, Bonaventura; Cutrone, Andrè Silva

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi Sandro, Viola; Brignola, Iemmello, Djuricic.

- La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv