Morte Avicii : il male oscuro che affliggeva Tim Bergling

Qualche giogo ha postato : "Due settimane fa sono andato in giro per gli Stati Uniti con i miei amici e il mio team solo per guardare, cercare e pensare alle cose in un modo nuovo. E questo mi ha davvero aiutato a capire che ho bisogno di quel cambiamento con il quale avevo lottato per un po'". In una intervista con l'Hollywood Reporter, Avicii aveva spiegato così la sua decisione: "Era una cosa che dovevo fare per la mia salute". Avicii aveva sofferto di pancreatite acuta, dovuta all'abuso di alcol.





Nel 2014 il dj era stato costretto a cancellare una serie di concerti per riprendersi dall'intervento di rimozione della cistifellea e dell'appendice. Qualche mese fa aveva rilasciato un'intervista al 'Rolling Stone' dicendo che non riusciva più a vedere i suoi amici esibirsi sul palco : "Sono ancora traumatizzato ma sono sicuro che riuscirò a guardare di nuovo i concerti, ho iniziato ad ascoltare di nuovo la musica, riprendendo un po' di quella gioia... Le feste possono essere spettacolari ma è facile farsi coinvolgere nei party in posti come Ibiza... ti senti solo e inizi a provare ansia. Diventa tossico".

