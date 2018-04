Lois Riess uccide il marito David e ammazza una sua sosia per rubarle l'identità

La 56enne Lois Riess avrebbe prima ucciso il marito e poi sarebbe andata in cerca di quella che riteneva la sua sosia per commettere un altro omicidio e cercare di prendere la sua identità. L'incredibile storia di una donna statunitense che è stata arrestata dalla polizia dopo mesi di fuga tra i vari stati americani. Il 23 marzo scorso suo marito, David Riess, è stato trovato morto nella loro casa del Minnesota e lei è sparita nel nulla. Gli investigatori ipotizzano che la 56enne abbia poi viaggiato fino allo stato della Florida, a Fort Myers Beach, dove si trovava quella che lei riteneva un sua sosia, la 59enne Pamela Hutchinson, facendo amicizia con lei e uccidendola con l'intenzione di rubare la sua identità. Dopo i due omicidi la donna ha continuato a viaggiare arrivando fino in Texas dove infine è stata identificata e arrestata dalla polizia.





Gli agenti in un resort di South Padre Island che si trova sulla costa del Golfo del Messico e dista solo 27 miglia dal confine messicano, non è escluso che Lois Riess stesse cercando attraversare il confine e far perdere definitivamente le proprie tracce. Sembrerebbe che ha spingerla ha commettere gli omicidi sarebbero stati i problemi col gioco d'azzardo e i continui debiti che la donna aveva accumulato negli anni.