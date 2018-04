Uomini e Donne, Christian Di Maggio elogia Giulia De Lellis dopo la rottura con Andrea Damante

L'epilogo triste e scioccante della favola d'amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante di Uomini e Donne ha gettato nello sconforto e disperazione migliaia di fan. Quasi nessuno ipotizzava la fine della loro liaison a quasi tre anni dalla scelta. Tantissimi aspettavano con ansia l'annuncio delle nozze, anche se qualcuno aveva iniziato a sospettare qualcosa da alcune settimane e cioè da quando l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva rivelato di non aver ancora ricevuto la proposta di matrimonio. Ora la loro storia d'amore è giunta ai titoli di coda. Il titolare della Alchimy Group International Christian Di Maggio ha sorpreso un po' tutti i fan dell'ex coppia di U&D con un tenero e affettuoso messaggio condiviso sulla sua pagina Facebook e indirizzato all'ex corteggiatrice e web influencer.

Uomini e Donne: L'annuncio di Giulia De Lellis e la conferma di Andrea Damante.

Giulia De Lellis ha annunciato la rottura con Andrea Damante mediante una Instagram Story, senza però svelare i motivi della fine della relazione d'amore. "Non è il caso di starvi ad elencare tutti i motivi - ha asserito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne -, perché non è il caso. I panni sporchi li abbiamo lavati in casa anche se qualcuno se n'era già accorto". Tutta colpa di qualche presunto tradimento del deejay del Grande Fratello Vip 1? Lui ha voluto subito smontare sul nascere queste pressanti voci, che circolano sui social network, con un'altra Instagram Story: "Ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie, per delle cose che non andavano più bene da un po’, per dei meccanismi che ormai non funzionavano. Vi chiedo soltanto di rispettare questo momento abbastanza di m**** – ha sottolineato Damante -, di non spalare fango a gratis come se nulla fosse, di non inventare stro*****, perché non c’è motivo e soprattutto la cattiveria è una delle cose che non serve a niente, soprattutto in questi casi non aiuta".

Uomini e Donne, Christian Di Maggio cambia idea su Giulia De Lellis.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 e la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis sembra essere davvero distrutta e amareggiata. Il manager delle celebrities Christian Di Maggio ha voluto inviarle un messaggio di stima, affetto e simpatia mediante un post condiviso sulla sua pagina Facebook. "Molte volte ho criticato le mancanze lessicali della De Lellis - ha esordito Christian - Questa mattina, nel continuo tam tam mediatico riguardante la rottura Damante-De Lellis mi sono imbattuto nel video dove Giulia annunciava ai suoi fan la rottura con il Justin Bieber italiano e mi sono intenerito, nel guardare gli occhi di una ragazza che ancora crede in un rapporto e crede nell'amore". Di Maggio ha poi concluso: "Una donna che ha dimostrato dignità in tutti i contesti, va apprezzata in una società dove si vive ormai di soli interessi economici e sociali. Quindi oggi ti elogio, piccola grande donna, ci vorrebbero più De Lellis al mondo (umanamente parlando), magari con qualche anno di università".





Damante non ci sta e sui suoi profili social ha invocato rispetto e silenzio per la sua delicata situazione sentimentale. Ma i fan vogliono sapere tutta la verità sulla fine della loro storia d'amore. La verità verrà a galla?